В Подмосковье насчитывается 264 особо охраняемые природные территории

14 октября в России отмечается День работников заповедного дела. Эта дата — профессиональный праздник специалистов, чья работа обеспечивает защиту уникальных природных комплексов и сохранение биологического разнообразия. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«На сегодняшний день в Московской области насчитывается 264 особо охраняемые природные территории, их общая площадь превышает 284 тысячи гектаров. Это результат планомерной работы: за последние пять лет мы создали 18 заповедных территории, площадью более 38 тыс. га. Развитие заповедного дела ведется нарастающими темпами, и создание новых ООПТ остается ключевым направлением нашей работы по сохранению биоразнообразия. В соответствии со Схемой развития, к 2027 году планируется увеличение доли охраняемых территорий до 7% от площади региона», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Параллельно с охранной деятельностью не менее важно и комплексное экологическое просвещение населения, которое реализуется через широкий спектр образовательных и интерактивных мероприятий. Проводимые экскурсии, лекции и мастер-классы служат единой цели: формированию ответственной экологической культуры. Вся эта системная работа нацелена на то, чтобы показать жителям, в том числе, подрастающему поколению, ценность хрупкого природного наследия.

«От всей души поздравляю с праздником коллег, всех сотрудников заповедного дела и жителей Подмосковья, кому небезразлична природа нашего региона. Особые слова благодарности хочу выразить специалистам природоохранного фонда „Верховье“, чья многогранная работа — от научных исследований до проектирования ООПТ — является неоценимым вкладом в сохранение биоразнообразия Подмосковья», — заключил Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.