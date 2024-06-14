В Подмосковье народные дружины присоединились к полиции для патрулирования улиц

В Московской области опытные и неравнодушные народные дружинники в свободное от основной работы время вышли на помощь полиции для обеспечения безопасности жителей в своих городских округах. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Народная дружина из Щелково в ходе совместного дежурства с полицией помогла выявить правонарушения, после чего было составлено 4 протокола об административных правонарушениях. В ходе патрулирования по номеру 112 поступило сообщение о драке. Виновник был задержан, несмотря на оказанное сопротивление.

Тридцать дружинников городского округа Балашиха совместно с сотрудниками полиции также обеспечивали охрану общественного порядка на праздновании дня России. Не было зафиксировано ни одного происшествия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.