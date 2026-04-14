В Подмосковье напомнили правила защиты телефона от мошенников

Жителям Подмосковья рассказали, как защитить смартфоны от вредоносных приложений и кибермошенников. Специалисты рекомендовали внимательно проверять источники загрузки, разработчиков и запрашиваемые разрешения перед установкой программ, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

С ростом числа киберугроз злоумышленники все чаще маскируют вредоносные программы под популярные сервисы, игры и полезные утилиты. Специалисты советуют скачивать приложения только из официальных магазинов. Установка по ссылкам из мессенджеров, со сторонних сайтов или через APK-файлы требует особой осторожности. Если приложение предлагают установить «срочно» и в обход официальной площадки, от такой загрузки лучше отказаться.

Перед установкой важно проверить информацию о разработчике. У надежных компаний обычно есть официальный сайт, контактные данные и другие известные продукты с отзывами. Подозрение должны вызвать недавно созданные профили без подробной информации. Ошибки в названии приложения, некачественные скриншоты и некорректный перевод также могут свидетельствовать о подделке.

Специалисты рекомендуют критически относиться к отзывам. Однотипные комментарии, опубликованные за короткий срок, могут говорить о накрутке рейтинга. Дополнительно стоит поискать сведения о приложении в интернете, добавив к названию слова «мошенничество», «фишинг» или «отзывы».

Отдельное внимание необходимо уделять разрешениям, которые запрашивает программа. Если простая игра или утилита требует доступ к SMS, звонкам или функциям администратора устройства, это повод насторожиться. При малейших сомнениях установку лучше отложить и провести дополнительную проверку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.