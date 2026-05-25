В Подмосковье напомнили порядок действий при нарушениях выгула собак

Жителям Подмосковья разъяснили, как действовать при нарушениях правил выгула собак и куда обращаться для привлечения владельцев к ответственности. При нападении животного или иных инцидентах необходимо зафиксировать факт и подать заявление в полицию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Безопасность людей и домашних животных зависит от соблюдения установленных правил выгула. В ведомстве напомнили, что при нападении животного или других нарушениях необходимо сделать фото или видео с указанием места и времени происшествия, после чего обратиться с заявлением в органы МВД и приложить собранные материалы.

Обращение регистрируется, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося и данные участников. Затем материалы направляют в профильное министерство для принятия мер. Ответственность за нарушение требований к содержанию животных предусмотрена статьей 8.52 КоАП РФ. В зависимости от ситуации штраф составляет от 1,5 тыс. до 30 тыс. рублей.

К административной ответственности могут привлечь за нарушение правил содержания и выгула, жестокое обращение с животными, а также за причинение вреда жизни, здоровью граждан или их имуществу, если действия не подпадают под уголовную статью.

Собака в общественных местах должна быть на поводке, а животные выше 25 сантиметров в холке — дополнительно в наморднике. Владельцы обязаны убирать за питомцами. Выгул запрещен на территориях школ, детских садов и других образовательных учреждений, а также на детских и спортивных площадках. Не допускается и свободное нахождение животных без присмотра в общественных пространствах. Для прогулок и дрессировки рекомендуется использовать специальные площадки.

Сообщить о нарушениях можно через портал «Решаем проблемы вместе», платформу обратной связи «Госуслуги Решаем вместе» или официальный сайт министерства. Для оперативного рассмотрения обращения рекомендуется прикладывать фото- и видеоматериалы с указанием места и времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.