В Подмосковье напомнили перекодировать соцкарту для проезда в Москву

Льготникам Подмосковья необходимо заранее проверить социальную карту на право бесплатного проезда в столицу на межрегиональных маршрутах проекта «Москва — Область». При необходимости карту нужно перекодировать в МФЦ в день обращения, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В ведомстве пояснили, что для бесплатного проезда на смежных межрегиональных маршрутах, которые обслуживает Московский транспорт, карта жителя Подмосковья должна быть перекодирована. Требование касается ветеранов труда, ветеранов военной службы, граждан предпенсионного возраста и других льготников, у которых нет права на бесплатный проезд в наземном транспорте Москвы — автобусах, электробусах и трамваях.

Проверить, требуется ли перекодировка, можно по номеру карты на специальном портале: https://info.msr.mosreg.ru/scmo-check/. Информация о сервисе также размещается на видеопанелях в транспорте Москвы и Московской области.

Если перекодировка необходима, ее выполнят в любом МФЦ Московской области в день обращения без подачи заявления. В министерстве напомнили, что социальной картой пользуются более 2,3 млн жителей региона, и своевременная проверка поможет избежать сложностей при поездках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.