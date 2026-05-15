В Подмосковье напомнили о значении Международного дня климата

Международный день климата отмечают 15 мая. В министерстве экологии и природопользования Московской области подчеркнули важность снижения антропогенной нагрузки и формирования экологических привычек, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Дата призвана привлечь внимание к последствиям воздействия человека на окружающую среду и связанным с этим климатическим изменениям. Впервые проблема была поднята на мировом уровне в 1992 году на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро, где более 180 стран подписали рамочную Конвенцию ООН об изменении климата. Спустя пять лет был принят Киотский протокол, обязавший развитые государства и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов.

«Изменение климата — один из наиболее значимых факторов для состояния окружающей среды и экологической ситуации. Мы видим, как из-за потепления меняются — и порой не в лучшую сторону — условия существования флоры и фауны. Климат напрямую влияет на состояние экосистем, динамику ареалов, миграционное поведение животных и птиц, численность популяций», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В ведомстве напомнили, что внести вклад в борьбу с климатическими изменениями может каждый. Специалисты рекомендуют реже пользоваться личным транспортом, участвовать в высадке деревьев и расчистке водоемов, экономить электроэнергию и воду, выбирать технику класса энергоэффективности не ниже А++, а также отдавать предпочтение товарам в биоразлагаемой упаковке.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.