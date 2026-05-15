В Подмосковье напомнили о вывозе вещей на переработку через «Добродел»

Жителям Подмосковья напомнили о возможности отправить ненужные вещи на переработку с помощью цифрового сервиса в приложении «Добродел». С начала года пользователи уже оформили более 280 заявок и передали 8,4 тонны вторсырья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис доступен на главной странице приложения «Добродел» и через поисковую строку. С его помощью можно оформить вывоз ненужных предметов на переработку в несколько шагов.

Для оформления заявки необходимо выбрать предмет, указать адрес, удобные дату и время, а также оставить контактные данные. После этого специалист связывается с заявителем для уточнения деталей и подтверждения заказа.

Заявки принимаются круглосуточно, ограничений по количеству утилизируемых предметов нет. Стоимость вывоза отображается на странице сервиса. «Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей региона. Авторизация осуществляется через ЕСИА, скачать приложение можно по ссылке в официальных источниках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.