В Подмосковье напомнили о стандартах безопасности детских площадок

В Подмосковье с началом теплого сезона усилили контроль за состоянием детских площадок и качеством резиновых покрытий. С 1 июня 2026 года вступает в силу новый ГОСТ, регулирующий требования к резиновой крошке для таких покрытий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

С приходом тепла и летних каникул дети чаще проводят время на игровых площадках. Одним из ключевых элементов безопасности остается резиновое покрытие. В отличие от асфальта и бетона, оно амортизирует при падении, снижает силу удара и уменьшает риск серьезных травм.

Покрытие обладает противоскользящими свойствами в дождливую погоду, не образует пыль и грязь, быстро высыхает после осадков и не требует сложного ухода. Для разных зон предусмотрена своя толщина слоя: 10–20 мм — при невысоком оборудовании, 30–50 мм — под горками, турниками, канатами и качелями.

Требования к безопасности закреплены на государственном уровне. Сейчас действует ГОСТ Р 52169-2012, устанавливающий общие нормы к оборудованию и покрытиям детских площадок. С 1 июня 2026 года начнет действовать новый стандарт — ГОСТ Р 72525-2026, который регламентирует качество резиновой крошки от производства до укладки.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что в регионе насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок. В период весеннего и летнего благоустройства инспекторы уделяют им особое внимание. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность, должны устраняться в течение суток, при этом доступ к оборудованию временно ограничивают до приведения его в нормативное состояние.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.