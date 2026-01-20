В Подмосковье напомнили о сроках подачи лесных деклараций арендаторами

Арендаторы и пользователи лесных участков Подмосковья должны подавать лесные декларации не менее чем за 6 рабочих дней до начала использования леса, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Статья 26 Лесного кодекса Российской Федерации обязывает арендаторов и пользователей лесных участков ежегодно подавать лесную декларацию в соответствии с проектом освоения лесов. Документ необходимо предоставить не позднее чем за 6 рабочих дней до предполагаемой даты начала использования леса. При этом выходные и праздничные дни не включаются в расчет срока, а декларируемый период не должен превышать 12 месяцев.

Форма и порядок подачи лесной декларации, а также требования к ее формату утверждены приказом Минприроды России № 303 от 29 апреля 2021 года. Подать декларацию можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области по адресу или через федеральную информационную систему лесного комплекса по адресу.

За использование лесного участка без подачи декларации арендатору начисляется неустойка: 20 тысяч рублей для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 70 тысяч рублей — для юридических лиц. Кроме того, согласно статье 19.7 КоАП РФ, непредставление или несвоевременное представление сведений в государственный орган влечет предупреждение или административный штраф: для граждан — от 100 до 300 рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 рублей, для юридических лиц — от 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.