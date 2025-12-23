В Подмосковье напомнили о штрафах за парковку у контейнерных площадок

Жителям Подмосковья напомнили о запрете парковки автомобилей у контейнерных площадок, поскольку это мешает вывозу мусора и грозит штрафами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило, что парковка автомобилей у контейнерных площадок для сбора отходов запрещена. Нарушение этого правила затрудняет подъезд спецтехники, нарушает график вывоза твердых коммунальных отходов и создает помехи для движения.

Согласно статье 6.14 КоАП Московской области, за парковку у контейнерных площадок предусмотрены штрафы: для физических лиц — 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 10 тыс. рублей, для юридических лиц — 30 тыс. рублей.

Заместитель вице-губернатора Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что сервис «Народный инспектор» позволяет оперативно фиксировать такие нарушения. Для этого жители могут воспользоваться мобильным приложением «Добродел» в разделе «Народный инспектор», записав видео с четкой фиксацией государственного номера автомобиля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.