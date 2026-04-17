В Подмосковье напомнили о правилах в День подснежника 19 апреля

Всемирный день подснежника отметят 19 апреля. В министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили жителям Подмосковья, что в регионе не растут дикорастущие подснежники и призвали не срывать декоративные растения, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

С наступлением устойчивой теплой погоды в Подмосковье появляются первые весенние цветы. Переход от зимы к весне традиционно связывают с цветением подснежников — символом обновления и победы тепла над холодом.

Всемирный день подснежника ежегодно отмечают 19 апреля. Праздник учредили в Англии в 1984 году. Он символизирует надежду и начало новой жизни.

«В Подмосковье не произрастают дикорастущие подснежники. Все растения, встречающиеся в садах и парках, являются декоративно высаженными. Поэтому я призываю не срывать эти цветы и тем более не пытаться пересаживать их в леса — это не поможет восстановлению природы», — отметил Виталий Мосин.

Министр подчеркнул, что родиной подснежников считаются южные районы России — предгорья Кавказа и Крыма. В стране произрастает 7 из 20 видов этого растения, четыре из них занесены в Красную книгу Российской Федерации.

«Любуйтесь хрупкой красотой на расстоянии — так она останется и для вас, и для будущего», — добавил Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.