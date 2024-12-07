В Подмосковье напомнили, кому положены бесплатные санаторно-курортные путевки

Бесплатные санаторно-курортные путевки получают федеральные и региональные льготники, а инвалиды 1 группы и дети-инвалиды имеют право получить путевку также и для сопровождающего лица. Путевка в санаторий предоставляется по медицинским показаниям. Длительность санаторно-курортного лечения составляет от 18 до 24 дней. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Электронная путевка — это удобно, она приходит жителю в личном кабинете, важно не пропустить уведомление и дать согласие на получение. Вместе с путевкой федеральным льготникам автоматически оформляются электронные талоны на проезд, по которым можно приобрести бесплатные билеты.

Услуга по обеспечению бесплатными санаторно-курортными путевками предоставляется льготным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области. Получить бесплатную путевку в санаторий можно в соответствии с медицинскими показаниями лечащего врача и рекомендованными медицинской справкой по форме № 070/у сезоном и местом прохождения оздоровления. Срок действия справки составляет 12 месяцев.

Путевки предоставляются гражданам в санаторно-курортные организации, расположенные на территории РФ, в порядке очередности. В настоящее время к заявлению больше не нужно прикреплять медицинскую справку, информация поступает автоматически из медицинских организаций Московской области.

С 2024 года путевки предоставляются в электронном виде, информация о санаторно-курортной организации, сроках заезда направляется жителям Подмосковья в личный кабинет на региональном портале госуслуг. За получением бланка путевки приходить не надо, так как санатории теперь принимают льготников по направляемым им реестрам.

Заявление можно подать через региональный портал государственных услуг по ссылке. Там же можно проверить очередность на обеспечение путевкой на санаторно-курортное лечение.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.