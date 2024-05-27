В Подмосковье напомнили, что важно учитывать при покупке жилья

Московская область на первом месте среди регионов РФ по объемам жилищного строительства в текущем году. Это самый высокий показатель среди регионов — 9% от общего ввода жилья по стране, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

За этот период в регионе ввели в эксплуатацию 2,7 млн кв. метров жилья. Из них — 0,3 млн пришлись на многоквартирные дома и 2,4 млн на объекты индивидуального жилищного строительства.

Жителям Подмосковья рассказали, что важно учитывать при покупке собственного жилья.

Нужно определиться с типом жилья. Недвижимость на первичном рынке — это готовые или строящиеся дома и квартиры от застройщика. При этом оформляется договор купли-продажи или долевого участия.

Недвижимость на вторичном рынке — это готовое жилье, на которое уже оформлено право собственности. Сделка оформляется через договор купли-продажи.

Необходимо выбрать способ поиска жилья. На популярных маркетплейсах можно сравнить цены, увидеть планировки, фото недвижимости и связаться с продавцом. Также отлично подойдут специализированные группы и паблики в соцсетях.

Услуги агента — выход для тех, у кого нет ресурсов на самостоятельные поиски. Специалист проконсультирует, подберет варианты, проверит продавца и поможет заключить сделку.

Затем нужно оформить сделку. Для заключения договора купли-продажи требуются паспорта покупателя, продавца, правоустанавливающие документы на жилье, заявление о госрегистрации договора, квитанция об оплате госпошлины. Также можно приобрести жилой объект в кредит под залог недвижимости. Стандартный пакет документов для оформления: паспорт, справка о доходах, заверенная копия трудовой книжки и документы, подтверждающие семейное положение;

Возможен обмен — процедура, при которой средства от продажи одной квартиры используют для покупки другой. Сделку можно осуществлять с доплатой, а регистрация недвижимости происходит одновременно.

Если банк взыскал заложенную квартиру у должника или заемщик обанкротился — ее выставляют на аукцион. Участвовать могут все желающие. На торгах можно сэкономить до 10% от рыночной стоимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.