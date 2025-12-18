В Подмосковье наградили волонтеров и участников СВО за помощь фронту

В Московской области прошла церемония награждения лауреатов премии «Мы рядом. Доброе дело», которые помогают участникам специальной военной операции и поддерживают фронт в тылу, передает корреспондент РИАМО.

На церемонии награждения в Подмосковье чествовали группу лауреатов, внесших вклад в поддержку участников специальной военной операции. Вручал премии лично бывший участник боевых действий, а ныне известный исполнитель Сергей Михаленко, который обратился к собравшимся со словами благодарности и поддержки.

Лауреатов поблагодарили за волонтерскую работу, гуманитарные проекты и помощь бойцам на передовой.

Со сцены не раз звучало, что волонтерская деятельность стала «вторым фронтом» — важной опорой для армии. Участники церемонии подчеркнули, что поддержка возможна только командной работой, когда каждый вносит свой вклад — от сбора помощи до личного участия в миссиях.

Организаторы и лауреаты отметили значимость поддержки со стороны правительства Московской области и команды губернатора, благодаря которой волонтерские инициативы получают развитие и признание. Завершилась церемония общими словами благодарности защитникам страны и убежденностью в том, что общими усилиями победа будет достигнута.

«Мы сегодня в этом зале очень признательны команде губернатора нашего, Андрея Юрьевича. Спасибо за ту высокую оценку, которой вы оценили труд волонтеров. Но, на самом деле, это труд, это второй фронт, который здесь», – сказал лауреат премии Алексей Пушкарев.

«Ребята, для вас я очень благодарна, потому что один человек не может ничего сделать. Это работа только команды, и мы все с вами командой делаем второй фронт для наших ребят. Я очень благодарна, выражаю огромную благодарность», – заявила Лидия Челушкина.

Церемонию вручения премии открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что граждане сегодня делают все для безопасности России, ее обороны.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья (было все хорошо — ред.). И те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

«Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная премия губернатора Московской области. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества, помощь бойцам СВО.

