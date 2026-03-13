В Подмосковье наградили участников акции «Десант жизни»

Торжественное награждение участников патриотической акции «Десант жизни» прошло 13 марта в доме правительства Московской области. В проекте участвовали более 400 студентов из свыше 40 образовательных организаций региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Благодарственные письма вручили образовательным организациям, студентам и преподавателям за вклад в сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих. В течение месяца, с 1 по 28 февраля, участники плели маскировочные сети, изготавливали окопные свечи, формировали гуманитарные наборы и писали письма поддержки.

На базе колледжей, техникумов и вузов работали добровольческие площадки. Там проходил сбор продуктов длительного хранения, средств личной гигиены, медикаментов, перевязочных материалов и теплых вещей. Всего удалось собрать более 2 тонн гуманитарной помощи. Ее направляют на передовую, в военные госпитали и населенные пункты новых территорий Российской Федерации.

«Для образовательных организаций участие в таких инициативах — важная часть воспитательной работы со студентами. Когда ребята своими руками плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь и пишут письма поддержки, они чувствуют личную ответственность и сопричастность к судьбе страны. Это формирует гражданскую позицию и объединяет студентов вокруг общих ценностей», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Акция прошла в рамках инициативы «Доброе дело», которую предложили школьники Подмосковья и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Проект направлен на поддержку российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, а также помощь военным госпиталям и жителям новых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.