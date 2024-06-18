В Подмосковье за вклад в развитие сбора и переработки мусора наградили регоператора

Региональный оператор «МСК-НТ» принял участие в областной выставке «Экологическое воспитание. РСО» в Красногорске. Компания занимается экопросвещением в южном Подмосковье уже на протяжении 5 лет, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Энтузиазм и активность регоператора были отмечены на выставке. Стенд компании посетил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. Депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин вручил благодарственные письма Московской областной Думы 15 работникам компании.

В мероприятии участвовали различные предприятия и организации из сфер чистоты, экологического просвещения и переработки Московской области.

Выставка включала обучающие игры, лекции, мастер-классы, демонстрации и другие активности на экологические темы. Она вызвала большой интерес у взрослых и молодёжи и стала ещё одним важным шагом в экологическом воспитании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.