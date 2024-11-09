В подмосковье наградили победителя школьных музеев «Солдаты великого Отечества»

В школьном музее Неизвестного солдата собрались почетные гости: региональный координатор партийного проекта «Историческая память» депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев, первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Ермаков, поисковый отряд «Облака», молодогвардейцы.

Владимир Вшивцев отметил школьный музей Неизвестного солдата Дергаевской школы № 23 за победу во Всероссийском конкурсе музеев «Солдаты великого Отечества» в номинации «Лучший сельский музей» в Центральном федеральном округе. Музей получил диплом 2 степени и призовой сертификат.

Музей истории военного костюма Гимназии г. Протвино был удостоен звания лауреата этого конкурса.

Владимир Сергеевич подчеркнул, что конкурс проводился в рамках федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Его главная задача — развитие школьных музеев и привлечение большего числа школьников к этой работе.

«Значение школьного музея трудно переоценить. Прежде всего он играет важную роль для самой школы, ведь именно здесь у каждого желающего есть возможность еще раз перелистать страницы истории и вживую соприкоснуться с артефактами. Участие в поисковой работе, изучение исторических материалов, соприкосновение с реальными артефактами — все это создает условия для воспитания настоящих патриотов своей страны», — сказал парламентарий.

Директор Дергаевской школы Елена Яковлева отметила, что экспозиция музея обновляется каждый год после возвращения поискового отряда «Облака» из экспедиции в районе Старой Руссы. Благодаря усердной работе с архивами, мы смогли вернуть имена восьми солдатам, которые когда-то считались пропавшими без вести.

После торжественной части мероприятия Владимир Вшивцев провел урок мужества. Он рассказал о значимости исторических событий прошлого и настоящего, а также об их влиянии на будущее нашей страны.

«Самое страшное что сейчас происходит в мире это попытки переписать историю. Были в ней взлеты и падения, разные события случались, но именно правда служит тем самым связующим элементом, который защищает государство от распада и серьезных проблем», — отметил депутат.

В завершение встречи парламентарий обратился к молодому поколению, подчеркнув, как важно искренне любить свою Родину.

«Страна подобна живому человеку: она может переживать болезни и радости, огорчения. Нельзя забывать, что это ваша страна, ведь когда под ногами у вас прочная основа — родная земля, тогда жизнь обретает смысл. Ты понимаешь, что за тобой стоит многомиллионный коллектив страны — граждане нашего государства, это государство, которое придет тебе на помощь. Оно даст образование, рабочую специальность, создаст условия для жизни. И чтобы все это было на высоком уровне, вклад каждого в построение такой великой страны имеет огромное значение. Это нужно осознавать и помнить», — заключил Владимир Вшивцев.

Проект «Историческая память» партии «Единая Россия» защищает историю России от преднамеренных искажений путем организации мероприятий, направленных на повествование о реальных событиях по достоверным документам, первоисточникам и воспоминаниям свидетелей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.