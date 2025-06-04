В Подмосковье наградили победителей Всероссийского фестиваля робототехники

31 мая в Одинцовском филиале Московского государственного института международных отношений МИД РФ прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по программированию на языке Scratch. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Олимпиада, организованная в онлайн-формате, объединила школьников со всей России в возрасте от 7 до 16 лет, заинтересованных в информационных технологиях и программировании.

Участники работали над проектными заданиями в двух номинациях: «Экскурсия по городу» и «Квест по городу». Обучающиеся разрабатывали интерактивные игры о своем родном или любимом городе на языке Scratch, акцентируя внимание на истории, достопримечательностях и культуре населенных пунктов России.

Победителями в номинации «Квест по городу» стали Тимофей Белов из городского округа Павловский Посад и Дмитрий Сидоренко из Одинцовского городского округа. В номинации «Экскурсия по городу» победили Иван Мишурин из городского округа Истра и Михаил Белов из Павлово-Посадского городского округа.

Дипломы и памятные подарки победителям вручили заместитель директора Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания Московской области Дина Ребенок и член торгово-промышленной палаты Российской Федерации Дмитрий Мартынов.

Организаторы отметили высокий уровень работ участников, их креативность и трудолюбие, а также подчеркнули важность подобных олимпиад для раскрытия потенциала молодых талантов и формирования интереса к современным технологиям. Кроме того, они выразили надежду, что участие в олимпиаде станет важным шагом для участников на пути к личному и профессиональному росту в области науки и технологий.

Организаторами выступили ассоциация «МИТ — Мы ИТ», Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания Московской области, а также центр молодежного инновационного творчества «Роболатория».

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