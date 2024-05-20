В Подмосковье наградили победителей регионального этапа конкурса «Семья Года»
Фото - © Министерство социального развития Московской области
В детском лагере «Литвиново» 18 мая стартовали большие семейные выходные для многодетных и семей участников СВО, а также финалистов регионального этапа конкурса «Семья Года», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.
«Участие в мероприятии приняли более 300 жителей из 33 городов Подмосковья, а для участников семейного заезда прошли выступления артистов, мастер-классы, концерт, семейный квест, праздничная ярмарка», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Орденом Материнская слава награждена семья Дубровиных, еще 6 семей — благодарственными письмами Минсоцразвития Подмосковья. Для гостей прошли музыкальный концерт, просмотр кинофильма и спортивные активности для всей семьи.
В ведомстве дополнили, что еще более тысячи семей приняли участие в праздновании на 20 площадках: парках, ледовом дворце, Перинатальном центре и других локациях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.