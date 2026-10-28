В Подмосковье наградили победителей регионального этапа хакатона «Идея фикс»

Победители регионального этапа Всероссийского хакатона «Идея фикс» получили награды 28 октября в доме правительства Московской области. Школьники разрабатывали дополнительные сервисы и чат-ботов для платформы «Сферум», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В региональном этапе участвовали 102 команды из школ Подмосковья. Награды получили три лучшие команды, которые представят область на следующем этапе Всероссийских соревнований.

«Ребята попробовали себя в роли разработчиков, и это умение увидеть решение, вместе работать над ним обязательно пригодится в учебе и будущей профессии», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Она поблагодарила участников и наставников и призвала школьников активнее участвовать в конкурсах.

Первое место заняла команда «Код-х» из центра образования № 23 Богородского городского округа. Школьники предложили создать персонализированный календарь школьных событий для учеников.

Второе место получила команда «Код на перемене» из школы № 19 имени Романа Катасонова городского округа Серпухов. Участники разработали бота для автоматического подбора учителя на замену урока. Третьей стала команда «Максимум» из Домодедовского образовательного комплекса «Наследие», которая работала над чат-ботом с искусственным интеллектом для проверки написания слов.

«Во втором этапе хакатона участникам предстоит представить разработанные цифровые решения по предложенным проектам. Желаю всем командам показать свой максимум и войти в число 20 лучших проектов, которые выйдут в финал и смогут побороться за главный приз», — отметил вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

Хакатон «Идея фикс» проводит платформа «Сферум» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.