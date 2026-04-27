В Подмосковье наградили победителей конкурсов «ТехноФест»

Итоги областных конкурсов технического творчества «ТехноФест: Инновации без границ» и «Технопедагог нового поколения» подвели 25 апреля в Технопарке «Исток — РТУ МИРЭА» в Подмосковье. В финал вышли 44 проекта из более чем 180 заявок, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Финалисты представили разработки с инновационными решениями и практической направленностью. По итогам испытаний жюри определило победителей и призеров в нескольких номинациях.

В «ТехноФесте» в номинации «Формирование здорового образа жизни и равенство возможностей» победили Евгений Орлов из гимназии Фрязина, Максим Наумов из образовательного комплекса №2 городского округа Пушкинский и Руслан Хамитов из Опалиховской гимназии Красногорска. В категории «Робототехника и транспорт» лучшими стали представители Раменского, Орехово-Зуевского, Люберец, Пушкинского и Красногорска.

В направлении «Промышленные технологии» первые места заняли учащиеся образовательных комплексов Пушкина и Пушкинского округа, Опалиховской гимназии и гимназии №16 «Интерес» в Люберцах. В номинации «Дизайн» победили школьники из Пушкинского и Наро-Фоминского округов.

В конкурсе «Технопедагог нового поколения» в категории «Цифровые образовательные технологии и инструменты» победили Павел Кошелев из технопарка «Исток РТУ МИРЭА» во Фрязине и Алексей Никишин из детского технопарка «Кванториум» Красногорска. В номинации «Робототехника и транспорт» лучшими признаны Андрей Кушнир из образовательного центра «Лидер» Красногорска и Андрей Симанов из детского экологического центра «Островок» Ступина. Второе место заняла Ксения Баштовая из школы №29 Химок.

Конкурсы направлены на развитие технического творчества, поддержку инновационных педагогических практик и выявление перспективных проектов в сфере инженерии и дизайна.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.