В Подмосковье наградили победителей конкурса проектов «Бюджет для граждан»

В доме правительства Подмосковья прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа федерального конкурса «Бюджет для граждан». Определены победители по нескольким номинациям, которые представят регион на федеральном уровне, сообщили в пресс-службе министерства экономики и финансов Московской области.

«Конкурс «Бюджет для граждан» становится все популярнее и наглядно показывает нам, что такая форма диалога между властью и населением действительно является современной, востребованной и эффективной. Благодаря этому стало возможно публично и в интересном формате рассказывать людям о сложных бюджетных процессах Подмосковья», — отметила в приветственном слове первый заместитель министра экономики и финансов Московкой области Валерия Волкова.

На региональном конкурсе «Бюджет для граждан» были приняты заявки от разных категорий граждан, среди которых как физические, так и юридические лица.

Конкурсная комиссия оценивала представленные работы, руководствуясь комплексным подходом. Была важна не только оригинальная и творческая «упаковка», но и содержательность проекта, его практическая значимость, а также достоверность. Немаловажную роль играла и доступность изложенных идей для любого жителя Подмосковья, который может захотеть самостоятельно разобраться в бюджетном процессе нашего региона.

В итоге победителями стали: Вячеслав Плещенко с проектом «Анализ информации о роли бюджета в проведении Десятилетия науки и технологий» в номинации «Бюджет науки для граждан»; Михаил Прокофьев, Павел Шевцов и Константин Филонец с проектом «Новый механизм реализации принципа участия граждан в бюджетном процессе» в номинации «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»; финансовое управление администрации городского округа Лобня с проектом «Бюджет для граждан городского округа Лобня» в номинации «Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан»; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ЛИДЕР», г. Химки с проектом «Интерактивная лекция «От понимания бюджета к инициативному бюджетированию» в номинации «Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике» и др.

Работы победителей направлены в финансовый университет при правительстве Российской Федерации для участия в федеральном туре Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.

С конкурсными работами победителей 2024 года можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.