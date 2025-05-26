В Подмосковье наградили победителей конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России»

22 мая в индустриальном парке «Индастриал Сити Есипово» (г. Солнечногорск) прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России», организованного союзом предпринимателей и промышленников «Иволга». Мероприятие стало площадкой для диалога между молодыми талантами, бизнес-лидерами и хранителями истории, подчеркнув преемственность традиций российского предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Участники погрузились в атмосферу современного производства благодаря экскурсии по индустриальному парку. Далее их ждали выступления ключевых спикеров:

Ирина Шалманова акцентировала внимание на важности сохранения исторических корней в бизнесе.

«Русское предпринимательство всегда было особенным явлением. Это не просто способ ведения дел — это философия служения обществу. Философия, в которой цели бизнеса неотделимы от заботы о людях и общем благе», — отметила руководитель СПП «Иволга» Альфия Петрухина.

Надежда Смирнова, директор музея промышленников, меценатов и благотворителей, поделилась уникальными фактами о вкладе предпринимателей в развитие страны.

Торжественное награждение прошло в пяти номинациях:

«История успеха дореволюционного предпринимателя» — награды вручили Ольга Трофимова и Изольда Шангуа (ТД «Культура Дома»).

«Семейное предпринимательство» — победителей поздравили Маринэ Турчанович (СПП «Иволга») и Ренат Хабитов («МОБИТРАК»).

«Меценатская деятельность» — награды вручил Александр Никишов («Холдинг Строительный Альянс»).

«Лучший урок для школьников» — победителей чествовали Владислав Корочкин и Денис Бикбаев (Опора России Московской области).

Диджитал-номинация — финалисты получили награды от Дениса Французова (ТПП РФ Московской области) и Ирины Радушновой (ООО «РП ГРУП).

«Этот конкурс — не только дань уважения прошлому, но и инвестиция в будущее. Желаю участникам успешно окончить учебу. И приходите работать к нам в индустриальные парки — либо предпринимателями, либо к нашим партнерам, которые занимаются производством — специалистами», — заключил руководитель комитета «Малое и среднее предпринимательство. Производство» СПП «Иволга», директор коммерческого управления ООО «Холдинг Строительный Альянс» Александр Никишов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.