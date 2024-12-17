В Подмосковье наградили победителей конкурса «Мой добрый бизнес»

сегодня в 19:06

Торжественная церемония награждения лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес» состоялась на полях форума «Мой бизнес. Открывая новые горизонты». В этом году от предпринимателей Московской области было подано 30 заявок, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках церемонии награждения были объявлены победители в каждой из шести номинаций. Им вручили дипломы и памятные подарки. Лауреаты представят регион на федеральном этапе конкурса.

Подмосковными победителями регионального этапа стали: Владимир Гвоздев с проектом по социальной адаптации пенсионеров «Соединяя поколения» в номинации «Доброе содействие», Ольга Бахмутова с проектом «Женский ресурсный центр» в номинации «Добрая мама», Александр Ушак с проектом «Культурный код» в номинации «Молодой предприниматель», Татьяна Альмухаметова с проектом социального предприятия «Киндер Клуб» в номинации «Добрый малый», Сергей Коблов с проектом «Охранение и популяризация традиционных русских промыслов и ремесел» в номинации «Промыслы России», Юлия Зимкина с социально-оздоровительным проектом «Спортивный Солнечногорск» в номинации «Культурный код».

Конкурс «Мой добрый бизнес» направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства среди субъектов МСП и НКО, поддержку идей, развитие корпоративной социальной ответственности. Организатором мероприятия выступил центр «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Подробнее о конкурсе «Мой добрый бизнес» можно узнать на сайте.

Узнать о поддержке бизнеса и образовательных мероприятиях для предпринимателей можно на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.