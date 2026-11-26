Специалисты Госветслужбы Подмосковья получили награды конкурса «Лучший ветеринарный врач» 25 ноября в Московской ветеринарной академии имени К. И. Скрябина. Победителей определили в трех номинациях, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конкурс организовали министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и подведомственные ветеринарные учреждения. В дистанционном отборе участвовали около 40 специалистов, в финал вышли 15 — по пять в каждой номинации.

Испытания по ветеринарно-санитарной экспертизе прошли 18 ноября, по эпизоотологии — 19 ноября, по лечебной деятельности — 25 ноября. Участники выполняли теоретические и практические задания. В последний день они показали навыки УЗИ, хирургии, лабораторных исследований и клинического осмотра животных. Комиссия учитывала также личные профессиональные достижения.

В номинации «Ветеринарно-санитарная экспертиза» победила Татьяна Козловцева, заведующая лабораторией при рынке Ступина. Второй стала Наталья Векшина, ведущий ветврач Дмитровской ветеринарной станции, третьей — Александра Соколова, ветврач отделения ветсанэкспертизы Ленинской станции по борьбе с болезнями животных.

В номинации «Эпизоотология» первое место занял Сергей Беликов, ветврач I категории Люберецкой станции по борьбе с болезнями животных. Второе получил Евгений Дмитриев, начальник противоэпизоотического отдела ветстанции по Можайскому и Рузскому округам, третье — Дмитрий Моисеев, начальник аналогичного отдела Солнечногорской ветстанции.

В номинации «Лечебная деятельность» победила Елена Матина, второй стала Алена Щиголева, третьим — Александр Алексеев. Матина и Алексеев — ведущие ветврачи Звенигородской участковой ветлечебницы, Щиголева — станции по борьбе с болезнями животных по округам Зарайск и Серебряные Пруды.

В церемонии участвовали первый замминистра — главный госветинспектор региона Сергей Новиков, ректор академии Сергей Позябин, представители Национальной ветеринарной палаты, агропредприятий и общественных организаций. Победителям вручили дипломы и призы партнеров, остальным участникам — дипломы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.