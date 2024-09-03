В Подмосковье наградили победителей и финалистов «Диктанта Победы 2024»

Торжественное награждение состоялось 30 августа в Можайске в Музее- заповеднике «Бородинское поле» и было приурочено к памятной дате — 3 сентября в России отмечается День окончания Второй мировой войны

Напомним, 26 апреля «Единая Россия» в шестой раз провела самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны — «Диктант Победы». К международной патриотической акции присоединились десятки тысяч жителей и гостей региона.

«Однозначно эта акция подталкивает к тому, чтобы изучать нашу историю. Сегодня тут собралось огромное количество неравнодушных к богатому прошлому России людей. И, мне кажется, что люди больше идут не для проверки своих знаний по истории, а чтобы быть сопричастными к тому, что является святым в душе человека, который понимает, что такое Великая Отечественная Война и какой ценой была достигнута победа. Тех, кто понимает, какой ценой мы идем к победе и в наши дни. То, что среди лучших участников есть победители и финалисты из Московской области — для меня не удивительно, это ежегодная тенденция», — рассказал региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

В 2024 году Диктант написали на 1213 площадках, в том числе на 9 уникальных: в Российском университете кооперации, Парке Патриот, Региональном отделении Росгвардии, Военнотехническом музее в Черноголовке, в Музее «Зоя», в Новоиерусалимском музее, на Перемиловской высоте в Дмитрове, в Аэропорту Шереметьево, а также в Музее-заповеднике Бородинское поле. На последней из них сегодня собрались люди, которые написали диктант лучше всех и правильно ответили на все вопросы.

«Я очень рад и горд, что награждение проходит именно в нашем музее. И это неслучайно — в этом году Музею-заповеднику „Бородинское поле“ исполняется 185 лет. Кроме того, с первого года проведения „Диктанта Победы“, мы являемся уникальной площадкой этой замечательной исторической акции „Единой России“. Благодарю победителей и финалистов за их знания и поздравляю с заслуженной оценкой», — подытожил директор Музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев.

Среди тех, кто получил сегодня награды — 11 финалистов и 17 победителей регионального уровня «Диктанта Победы».

Также 30 августа были награждены участники Всероссийского конкурса музеев общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования «Солдаты Великого Отечества», региональный этап которого, проводился в марте–апреле этого года.

Конкурс проводился в трёх номинациях. По итогам в номинации «Лучший городской музей первое место занял школьный музей „Истории военного костюма“ „Гимназии“ из города Протвино, городского округа Серпухов под руководством Анны Дозоровой. В номинации „Лучший сельский музей“ победу одержал музей „Неизвестного солдата“ „Дергаевской школы № 23“ из Раменского и его руководитель Екатерина Жукова. А „Лучшим музеем образовательной организации высшего образования“ был признан „Музей подвигов и героизма бойцов Специальной военной операции“ Российского университета кооперации городского округа Мытищи и представляющие его Валерий Калинин.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.