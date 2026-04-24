В Подмосковье наградили победителей хакатона «Цифровые лидеры»

В центре «IT-куб.Химки» 22 апреля подвели итоги регионального хакатона «Цифровые лидеры будущего», в котором участвовали более 30 школьных команд Подмосковья. Участники разрабатывали цифровые проекты по кейсам предприятий и вузов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Гран-при завоевала команда «D&Y» Внуковской школы Дмитровского городского округа. Первое место получили команды школы «ЛИДЕР» из Химок, школы «КвантУм» из Звенигорода и школы №30 из Химок. Второе место разделили гимназия №23 из Химок, школа «КвантУм» из Звенигорода и гимназия №6 из Ивантеевки. Третье место заняла самая юная команда конкурса — школа «Флагман» из Химок. В церемонии награждения участвовали представители компаний-партнеров.

В течение марта и апреля школьники осваивали современные инструменты, включая разработку 3D-моделей, 3D-печать и создание проектов виртуальной реальности. Команды решали практические задачи от индустриальных партнеров, что позволило им получить опыт работы с прикладными кейсами и познакомиться с актуальными направлениями инженерии и IT. Партнерами конкурса выступили МГУТУ имени К. Г. Разумовского, НПО Лавочкина и компания Varwin.

«Проведение таких масштабных мероприятий, как хакатон „Цифровые лидеры будущего“, способствует формированию у молодежи компетенций, востребованных в современной экономике, и укрепляет связь между системой образования и реальным сектором», — отметили в министерстве образования Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что регион последовательно развивает профориентацию, цифровые навыки школьников и поддержку талантливой молодежи. Организатором хакатона стал центр «IT-куб» школы «ЛИДЕР» в Химках при поддержке министерства образования Московской области.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.