сегодня в 14:57

В Подмосковье наградили победителей акции «Добро в люди»

В рамках Всероссийского проекта «Добро не уходит на каникулы» состоялось награждение участников региональной акции «Добро в люди». В акции приняли участие более 130 волонтерских отрядов школ Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Участники совершали добрые дела и монтировали видеоролики, которые затем отправлялись организаторам. Награждение победителей прошло на торжественных линейках в школах и учреждениях среднего профессионального образования.

Победителями среди школ Московской области стали ребята из Балашихи, Люберец, Домодедово, Бронниц, Краснознаменска, Волоколамска, Можайска, Пушкинского и Богородского городских округов.

Среди учреждений СПО региона награды получили учащиеся из Наро-Фоминска, Чеховского и Орехово-Зуевского городских округов.

Все победители были награждены дипломами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.