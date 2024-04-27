В Подмосковье наградили лучших амбассадоров «Профессионалитета»
Фото - © Министерство образования Московской области
В рамках празднования Дня труда на базе структурного подразделения «Куровское» Орехово-Зуевского техникума прошел I фестиваль амбассадоров «Весна. Профессионалитет. Подзарядка». В фестивале приняли участие амбассадоры организаций СПО образовательно-производственного центра «Машиностроение» Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
В апреле амбассадоры ОПЦ провели почти 100 Всероссийских классных часов «Профессионалитет: ты в хорошей компании!», в ходе которых были задействованы свыше 2 тыс. школьников. Поблагодарить ребят за проделанную работу пришли работодатели ведущих предприятий региона: Ликинский автобусный завод, сталепромышленная компания «Регион», машиностроительный завод «Тонар», Демиховский машиностроительный завод.
Благодарственные письма и сувенирную продукцию получили лучшие амбассадоры по итогам проведения Единого дня открытых дверей.
«На плечи амбассадоров возложена очень ответственная работа. Эти студенты не только информируют школьников о реализации федерального проекта и проводят различные мероприятия как со школьниками, так и со студентами, но и являются лидерами студенческого самоуправления, образцами для подражания. Желаем им в будущем найти свою достойную нишу на предприятиях-партнерах», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.