В Подмосковье наградили лучших амбассадоров «Профессионалитета»

В апреле амбассадоры ОПЦ провели почти 100 Всероссийских классных часов «Профессионалитет: ты в хорошей компании!», в ходе которых были задействованы свыше 2 тыс. школьников. Поблагодарить ребят за проделанную работу пришли работодатели ведущих предприятий региона: Ликинский автобусный завод, сталепромышленная компания «Регион», машиностроительный завод «Тонар», Демиховский машиностроительный завод.

Благодарственные письма и сувенирную продукцию получили лучшие амбассадоры по итогам проведения Единого дня открытых дверей.

«На плечи амбассадоров возложена очень ответственная работа. Эти студенты не только информируют школьников о реализации федерального проекта и проводят различные мероприятия как со школьниками, так и со студентами, но и являются лидерами студенческого самоуправления, образцами для подражания. Желаем им в будущем найти свою достойную нишу на предприятиях-партнерах», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.