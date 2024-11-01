В Подмосковье наградили лучшие школьные лесничества

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Лучшие школьные лесничества в Подмосковье определены в рамках заочного смотра-конкурса, который является региональным отборочным этапом Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество», ежегодно проводимым Федеральным агентством лесного хозяйства, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Свои материалы на суд жюри представили руководители и наставники школьных лесничеств из 16 филиалов ГКУ МО «Мособллес» комитета лесного хозяйства Московской области.

В номинации «Практическая деятельность школьного лесничества»:

1 место — школьное лесничество «Лукоморье» МОУ СОШ «Содружество», г. о. Клин;

2 место — школьное лесничество «Родничок» МБОУ Коробовский лицей г. о. Шатура;

3 место — школьное лесничество «Берендеи» МОУ Губинская СОШ Орехово-Зуевского г. о. и школьное лесничество «Зеленая зона» МБОУ СОШ № 8 г. о. Егорьевск.

В номинации «Просветительская деятельность школьного лесничества»:

1 место — школьное лесничество «Друзья леса» МОУ СОШ «Перспектива», Можайский г. о.;

2 место — школьное лесничество «Первомай» МОУ «Первомайская СОШ», г. о. Истра и школьное лесничество «Лесной дозор» МБОУ «Мендюкинская средняя школа», г. о. Зарайск;

3 место — школьное лесничество «Лесовичок» МОУ СОШ № 22 с УИОП, г. о. Электросталь.

В номинации «Организация деятельности школьного лесничества» победителем (1 место) стало школьное лесничество «Зеленый дом» МБОУ «Гимназия Протвино», г. о. Серпухов.

«В работах победителей и призеров мы видим, что деятельность школьных лесничеств — это не эпизодические мероприятия, а целостная, спланированная, круглогодичная, системная, целенаправленная работа педагогов, ребят и сотрудников лесничеств. В этих детских объединениях ребята приобретают творческий, профессиональный, социальный опыт, занимаются исследовательской деятельностью, тесно сотрудничая с лесничествами», — отметил председатель жюри конкурса, зампредседателя комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Новиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.