В Подмосковье наградили архивистов ко Дню архивов

Торжественное мероприятие ко Дню архивов прошло 10 марта в доме правительства Московской области. Лучшим сотрудникам вручили почетные звания и награды губернатора и профильного ведомства, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках празднования сотрудникам присвоили звания «Почетный архивист Российской Федерации» и «Заслуженный архивист Московской области», а также вручили знаки отличия губернатора Подмосковья и регионального Мингосуправления.

«Архивисты – это люди, несущие большую ответственность за хранение ценных документов и способные на все трансформационные изменения. Благодаря вам многие жители знают, что архив – это не только бумаги, а прежде всего “цифра”, онлайн-сервисы, искусственный интеллект», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Три года назад главное архивное управление Московской области вошло в состав Мингосуправления региона, что стало началом цифровой трансформации отрасли. В Подмосковье создан единый госархив с сетью территориальных архивохранилищ, объединивший областной и 60 муниципальных архивов. Организован центр оцифровки и обеспечен удаленный доступ к документам через ГИС «Архивы Московской области», запущена первая в России единая электронная госуслуга в сфере архивного дела.

В прошлом году в госархив Подмосковья передали фонды БТИ. Теперь справки об объектах недвижимости по состоянию на 1 января 1998 года можно получить через единый архивный сервис на региональном портале.

Сегодня в Центральном государственном архиве Московской области работают 390 специалистов. Они обеспечивают сохранность 10,3 млн дел в 97 архивохранилищах, проводят экскурсии, выставки, лекции и конференции. В прошлом году архивисты издали двухтомный сборник документов о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.