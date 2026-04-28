В Королеве наполовину готов корпус ЖК «Космический квартал»

Строительство первого корпуса жилого комплекса «Космический квартал» в Королеве выполнено на 50%. Дом на 746 квартир планируют ввести в эксплуатацию во II квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Первый корпус общей площадью более 31 тыс. кв. м рассчитан на 746 квартир и 27 коммерческих помещений на первых этажах. На строительной площадке ежедневно работают более 70 человек, все работы ведутся по утвержденному графику. Полностью завершены монолитные конструкции здания, завершается каменная кладка стен и перегородок. Готовность фасада достигла 85%, остекление выполнено более чем на 90%.

Параллельно строители монтируют внутренние инженерные системы — водоснабжение, канализацию, отопление и вентиляцию. Началась черновая отделка помещений, приступили к кровельным работам и прокладке наружных инженерных сетей. Корпус состоит из шести секций высотой от 12 до 17 этажей. В проекте представлены преимущественно 2-комнатные квартиры евро-формата, а также трех- и четырехкомнатные варианты с гардеробными, постирочными и гостевыми санузлами. Входы в подъезды выполнят на уровне земли с доступом со двора и с улицы, в каждой секции предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов.

Архитектурная концепция комплекса построена вокруг космической тематики. Фасады первого дома оформят в оттенках приглушенного розового цвета, отсылающих к образу Марса. Во дворе создадут три функциональные зоны: детскую с игровым оборудованием, спортивную с тренажерными комплексами и рекреационную для спокойного отдыха. Территорию озеленят, установят навесы и оборудуют площадку для тихого отдыха. Проект реализуется в рамках программы реновации жилья в Московской области. Всего в состав комплекса войдут три жилых корпуса, детский сад на 225 мест, пристройка к школе на 500 мест и три паркинга. Одновременно девелопер возводит многоуровневый паркинг на 488 машино-мест.

Как ранее сообщал глава региона Андрей Воробьев, в настоящее время жителям региона необходимо объяснять и разъяснять важность реализации программы реновации жилфонда.

«Особенность, нюанс, который я хочу подчеркнуть в этой работе — разговор с людьми, которые живут уже в городе. Объяснение, что и как будет меняться, где и как будет построен дом», — сказал Воробьев.