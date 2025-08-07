В Подмосковье начинается сезон сбора брусники

В лесах Подмосковья любителями «тихой охоты» уже отмечено первое созревание одной из самых популярных дикорастущих ягод — брусники, известной также как «лоза винограда с горы Ида». Однако министерство экологии и природопользования Московской области напоминает жителям о необходимости соблюдать осторожность при сборе лесных даров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Сбор ягод — любимый медитативный процесс для многих жителей Подмосковья. Брусника полезна для сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем. Но отправляясь на «тихую охоту», нужно сохранять бдительность — за аппетитной красной оболочкой может скрываться как ядовитый двойник, так и редкий вид, находящийся под охраной государства. Природа щедра, но требует к себе мудрого и бережного отношения», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Как правило, сезон сбора брусники начинается в августе–сентябре. Ее ягоды обладают характерным кисловато-горьковатым вкусом, который становится мягче только после первых заморозков. Собирать бруснику можно вплоть до ноября — она хорошо сохраняется на кустах даже при похолодании. Ягоду можно употреблять в свежем виде, добавлять в десерты, готовить джемы и компоты.

Специалисты напоминают, что бруснику легко спутать с ядовитыми растениями, такими как волчье лыко или ягоды ландыша майского, а также с редкими видами, занесенными в Красную книгу Московской области — княженикой, кизильником среднерусским и толокнянкой обыкновенной. Настоящая брусника имеет блестящие, очередные, кожистые листья и красные шаровидные ягоды до 8 мм с засохшей чашечкой. При малейших сомнениях ягоды лучше не собирать.

Брусника относится к общераспространенным видам, и ее сбор для личных нужд разрешен. Однако рекомендуется не собирать ягоды вблизи автодорог и в городской черте, так как растения могут накапливать вредные вещества из выхлопных газов автомобилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.