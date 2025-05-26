В Подмосковье начинается период спаривания у гадюк

С середины мая в Московской области начинается период спаривания у гадюки обыкновенной, занесенной в Красную книгу региона. В это время змеи становятся особенно активными и могут проявлять агрессию, поэтому жителям Подмосковья рекомендуется соблюдать осторожность при нахождении на природе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Сейчас змеи могут быть более непредсказуемыми и агрессивными, чем обычно. Наша главная задача — не провоцировать их. Если заметили змею — лучше обойти стороной, особенно если это группа змей. Помните, что это их естественная среда обитания, и мы должны уважать ее», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Гадюка обыкновенная предпочитает смешанные леса с полянами, болотами и гарями, а также берега водоемов. Для спаривания гадюкам необходимо солнце и тепло, поэтому они чаще всего встречаются на открытых участках. Самка рождает от 5 до 12 детенышей, которые достигают половой зрелости к 4-5 годам.

Встречается спорадически по всей Московской области, но наиболее часто в её северной части. В последние годы гадюки были замечены в следующих городских округах или муниципальных районах: Егорьевск, Зарайск, Клин, Луховицы, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Серебряные Пруды, Шатура, Лотошинский, Ногинский, Сергиево-Посадский, Серпуховский, Можайский и Талдомский.

Укус гадюки обыкновенной довольно болезненный, но не смертельный. Если неприятное «знакомство» с гадюкой все же состоялось, необходимо вызвать скорую помощь, а до приезда врачей соблюдать покой, приложить холод на место укуса, принять антигистаминные препараты, пить больше простой воды и ни в коем случае не пытаться самостоятельно высосать яд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.