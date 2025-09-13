В Подмосковье начался второй день голосования на муниципальных выборах

В 8:00 субботы открылись 593 избирательных участка в Балашихе, Дмитрове, Лыткарино, Молодежном, Подольске, Электростали, Фрязино, Шатуре, а также одномандатном округе № 4 в Луховицах. Они будут работать до 20:00, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В Лыткарино второй день выборов начался с выступления творческого коллектива «Свет-Радонеж» на избирательном участке в здании Дома культуры «Центр молодежи».

«Для меня выборы — это всегда праздник. Поэтому было очень приятно услышать выступление нашего творческого коллектива в день голосования», — отметила жительница города Анна Ильинична.

По итогам первого дня голосования явка избирателей в Подмосковье составила 14,35%. На участках проголосовали 10,05% избирателей, с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — 71,43% от числа выбравших этот способ.

Весь вчерашний день за процессом голосования наблюдали депутаты от «Единой России». Так, депутат Госдумы от партии Никита Чаплин положительно оценил ход довыборов в Луховицах. Парламентарий посетил самый крупный избирательный участок округа, проверив организацию работы участковой комиссии.

«Хочу отметить хорошую организацию работы на участке. Члены комиссии действуют четко и по закону, процедуры соблюдаются. Созданы условия, чтобы каждый мог честно и без нарушений реализовать право голоса», — подчеркнул Никита Чаплин.

Депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов посетил избирательный участок № 3325 в Шатуре, расположенный в Детской школе искусств.

«Считаю, что участие в выборах — это не просто право, а обязанность каждого, кто неравнодушен к будущему муниципального округа Шатура. От выбора каждого зависит, кто будет представлять интересы жителей в Совете депутатов, кто будет принимать решения, влияющие на жизнь в округе», — отметил он.

Также наблюдением за процессом выборов занимается омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская вместе со своими сотрудниками. В частности, было проверено соблюдение норм выборного процесса на нескольких избирательных участках в Подольске.

«Члены комиссий хорошо проинформированы, общественные наблюдатели присутствуют на всех участках, для людей с ограниченными возможностями организованы все условия», — указала Ирина Фаевская.

В выборах принимают активное участие избиратели разных поколений, в том числе граждане старшего возраста, молодежь. Среди них — почетные жители городов Подмосковья, а также участники специальной военной операции.

К примеру, вчера во Фрязино проголосовал почетный гражданин города, 87-летний Карл Георгиевич Симонов, который всю свою жизнь посвятил науке. По словам Карла Георгиевича, он всегда принимает участие в выборах и уверен, что таким образом каждый может повлиять на развитие родного города и региона. Почетного гражданина на участке встретили депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Толмачев и глава городского округа Дмитрий Воробьев.

«Его опыт и знания вызывают глубокое уважение. Важно, что фрязинцы подтверждают активную гражданскую позицию, участвуя в выборах», — сказал Александр Толмачев.

Учитель из рейтинга «ТОП-100» Подмосковья Лилия Сенаторова по достоинству оценила удобство дистанционного способа голосования, отдав свой голос с помощью ДЭГ на выборах Совета депутатов Дмитровского округа.

«Для меня, как для человека, который всегда в активном рабочем ритме, дистанционное голосование стало отличным решением. Это быстро, безопасно и максимально удобно», — рассказала педагог.

Выборы проходят в трехдневном формате. Последний день для голосования — воскресенье. Проголосовать за кандидатов можно очно на избирательном участке, для отдельных категорий граждан доступно голосование на дому. ДЭГ доступно для избирателей, которые заранее отправили соответствующее заявление через портал «Госуслуг».

В Мособлизбиркоме традиционно работает «Служба заботы», сотрудники которой смогут проконсультировать по различным аспектам голосования каждого желающего. Связаться с операторами можно по бесплатному многоканальному номеру — 8 (800) 550-97-44.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.