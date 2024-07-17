В Подмосковье начался сезон сбора черники

В Московском регионе начался сезон сбора черники. На лесных полянах уже поспели темно-синие ягоды, о чем сообщают жители и натуралисты региона. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«На смену землянике пришла черника. Периодом ее сбора в нашем регионе считается время с середины июля по сентябрь. Именно в эти месяцы ягоды поспевают, становятся сочными и сладкими», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Черника — одна из любимейших ягод наших жителей, она вкусна и полезна. Многие заготавливают из нее компоты, варенье, джем, перетирают с сахаром, но вкуснее и полезнее есть свежие ягоды.

По словам специалистов, излюбленными местами произрастания черники являются влажные хвойные леса (сосновые и еловые). В Подмосковье черничниками богаты леса на границе Талдомского и Дмитровского городских округов, а также лесные массивы Сергиево-Посадского, Шатурского, Орехово-Зуевского и Егорьевского городских округов.

Правила сбора черники:

не следует собирать несозревшие ягоды, поскольку они не дозревают после сбора;

собирать ягоды лучше всего в период массового созревания в сухую погоду, после схода росы, это снижает вероятность обрыва листьев.

на сбор черники необходимо одевать одежду с длинным рукавом и штаниной, а также сапоги, во избежание укусов насекомых и змей;

перед употреблением ягоды следует перебрать и промыть под проточной водой.

Ягода богата антиоксидантами, включая витамины С, В и Е, что способствует защите клеток от повреждений, связанных с окислительным стрессом. Черника также содержит антоцианы, которые могут помочь улучшить зрение и поддерживать здоровье глаз. Кроме того, ягода обладает противовоспалительными свойствами и может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ее употребление также связывают с улучшением когнитивных функций и поддержанием здоровья мозга. В ее состав также входит клетчатка, способствующая здоровью пищеварительной системы.

Минэкологии напоминает о том, что не стоит заниматься коммерческой деятельностью по продаже лесных пищевых ресурсов, ведь за это можно получить штраф. Сбор общераспространенных видов ягод для собственных нужд разрешен практически повсеместно, за исключением особо охраняемых природных территорий, в которых данный вид деятельности запрещен режимом охраны. Также необходимо помнить, что помимо общераспространенных видов ягод в регионе произрастают краснокнижные виды, сбор которых запрещен в любое время и в любом месте. К таким относятся: шикша, кизильник среднерусский и черноплодный, княженика, морошка, жимолость голубая, вишня степная и другие (с полным списком можно ознакомиться в Красной книге Московской области).

«Мы ценим наше природное богатство и стараемся привить нашим гражданам ответственное отношение к окружающей среде и ее составляющем. Если собирать ягоды и грибы с умом, можно получить удовольствие от такой деятельности и не навредить природе», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.