В Подмосковье начался прилет редких перелетных птиц

В Московской области орнитологи зафиксировали возвращение первых перелетных птиц, включая редкие краснокнижные виды. Новый этап проекта «Весна: день за днем» стартовал 1 марта 2026 года и продлится до конца мая, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Участники исследовательского проекта «Весна: день за днем» уже в первые дни марта отметили прилет долгожданных птиц. Наблюдения ведут как профессиональные орнитологи, так и бердвотчеры-любители. Проект посвящен весенней миграции и другим сезонным изменениям в жизни птиц.

В Дмитровском округе зафиксировали орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу. В Красногорске наблюдатели встретили обыкновенного зимородка и пастушка. Практически во всех городских округах региона замечены скворцы и грачи. Их массовое появление свидетельствует о раннем начале весны.

Птица 2026 года — чомга — пока не отмечена, однако специалисты уже наблюдали других представителей семейства поганок. Это говорит о том, что появление чомги ожидается в ближайшее время.

Акция «Весна: день за днем» продлится до 31 мая. Присоединиться к наблюдениям можно на платформе проекта по ссылке: https://www.inaturalist.org/projects/vesna-den-za-dnyom-2026-moskva-i-moskovskaya-oblast.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.