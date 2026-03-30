В Подмосковье начался прием заявок на награждение знаком «За защиту прав человека»

Прием документов на соискание знака отличия «За защиту прав человека в Московской области» начался в аппарате уполномоченного по правам человека региона. Руководители органов власти, предприятий и организаций Подмосковья могут выдвигать кандидатов на награду.

Омбудсмен Ирина Фаевская отметила, что ежегодно в День защиты прав человека чествуют жителей, которые активно помогают людям в сложных ситуациях. По ее словам, такие граждане вдохновляют своим примером и доказывают важность взаимопомощи и заботы о других.

К участию допускаются лица, ведущие общественную деятельность в сфере защиты прав и свобод, оказывающие безвозмездную помощь нуждающимся или занимающиеся правовым просвещением. Работа должна осуществляться на добровольной и регулярной основе, выходя за рамки профессиональных обязанностей.

Кандидатуры рассматривает совет аппарата уполномоченного по правам человека. Церемония награждения пройдет 10 декабря, в Международный день прав человека. Документы принимаются по почте или электронной почте до 1 ноября. Подробная информация и формы для заполнения доступны на сайте аппарата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.