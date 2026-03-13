В Подмосковье начался набор волонтеров для участия во Всероссийском проекте

В Московской области дан старт масштабной кампании по привлечению волонтеров для участия во Всероссийском проекте «Формирование комфортной городской среды». Этот проект, реализуемый в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», уже не первый год определяет, как именно будут преображаться города и поселки области, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

«Наши волонтеры примут участие в этом проекте уже в шестой раз. В прошлом году волонтерский штаб насчитывал более 3,8 тысяч человек. Начнется голосование 21 апреля и продлится до 12 июня. В оживленных общественных местах, на массовых городских мероприятиях и специально оборудованных информационных точках волонтеры будут рассказывать жителям о проекте, о планах благоустройства и помогут быстро и легко проголосовать. Традиционно мы награждаем лучших ребят, собравших наибольшее количество голосов. Приглашаем всех желающих присоединиться к нашей команде», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Чтобы войти в волонтерский корпус, необходимо выполнить два простых шага: зарегистрироваться на региональной платформе volonter.mosreg.ru,, а затем подтвердить свое участие на федеральном портале «Добро.рф». Прием заявок продлится до 5 июня, однако формирование основного корпуса волонтеров планируется завершить к 14 апреля. Для желающих стать частью важной работы проведут серию обучающих мероприятий.

Волонтерство в рамках ФКГС — это не только возможность поучаствовать в судьбе региона, но и шанс найти друзей и получить уникальный опыт. В проекте уже сложилась традиция преемственности, когда из года в год одни и те же лица возвращаются, чтобы снова помогать своим товарищам.

Одной из таких «постоянных участниц» является 19-летняя Елизавета Дымковская. Девушка готовится присоединиться к проекту в третий раз, и ее личный рекорд говорит сам за себя.

«За прошлые годы мне удалось собрать около тысячи голосов! — делится Елизавета. — Я считаю, что эта программа реально помогает Московской области становиться лучше. Видеть, как твой город преображается благодаря твоему вкладу — это невероятное чувство. Каждый голос важен, и приятно осознавать, что ты помогаешь соседям сделать правильный выбор».

В этом году жителям предстоит выбирать из множества вариантов благоустройства: от модернизации детских площадок и строительства скейт-парков до комплексной реконструкции центральных площадей и городских парков. Само голосование пройдет на федеральном портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.