В Подмосковье начался дополнительный период проведения ГИА для 11 классов

4 сентября в Московской области начался дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для 11-х классов. Он предназначен для выпускников, которые не смогли пройти аттестацию в основной период по уважительной причине или получили неудовлетворительные результаты. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Дополнительный период ГИА-11 начался с экзамена по русскому языку. В нем приняли участие 50 человек. Для обеспечения прозрачности и соблюдения правил на всех пунктах проведения экзамена присутствовали 10 общественных наблюдателей. За ходом экзамена также следили 11 онлайн-наблюдателей в региональном ситуационно-информационном центре (СИЦ). Экзамен начался в 10:00 и продолжался 3 часа 30 минут. Результаты экзамена будут известны не позднее 18 сентября.

Дополнительный период продолжится 9 сентября экзаменом по математике базового уровня и ГВЭ. Дополнительный период ГИА-11 рассчитан на сдачу лишь 2 основных предметов ЕГЭ: русского языка и математики. Для тех, кто не смог присутствовать на экзаменах, предусмотрен единый резервный день сдачи — 23 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе значительно улучшились показатели сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

«Мы существенно улучшили показатели, и это труд наших учителей, это труд наших детей, школьников, которые проявляют интерес к учебе», — добавил глава региона.

По его словам, тема качества образования весьма сложная и требует глубокого погружения.

«Мы стараемся этим заниматься, новые методики ищем, и открываем образовательные кластеры», — уточнил глава региона.