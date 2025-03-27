В Подмосковье начали раскладку вакцины против бешенства диких животных

Специалисты государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области начали первый этап по профилактике заболеваний диких животных путем раскладки оральной вакцины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С 26 марта на территории Подмосковья планируется разложить более 468 тыс. доз вакцины в тех местах, где существует угроза распространения, в том числе более 229 тыс. доз посредством малой авиации, что является одним из самых эффективных методов для профилактики бешенства диких животных», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

За последние 5 лет количество случаев заболевания животных вирусом бешенства снизилось на 85% — в 2020 году было зафиксировано 95 фактов, а в 2024 году — 14, по каждому из которых были оперативно приняты меры для ликвидации очага заболевания. В прошлом году в Московской области было вакцинировано более 541 тыс. домашних питомцев, осуществлена раскладка в лесах свыше 1 млн доз оральной вакцины, предназначенной для иммунизации против бешенства диких лисиц и енотовидных собак.

Если увидели дикое животное в городе или частном секторе — не приближайтесь к нему. Постарайтесь найти ближайшее укрытие и передать информацию с указанием точного адреса по телефону экстренных служб 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.