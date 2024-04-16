В Подмосковье начали появляться наклейки на детских игровых площадках

На игровых элементах детских площадок стали появляться информационные стикеры, которые сообщают о том, что элемент сломан и его скоро отремонтируют, рассказали на сайте администрации горокруга Чехов.

Благодаря таким стикерам, наклеенным на самом видном месте, жители понимают, что каждый дефект на детской площадке учтен и находится в плане ремонта, а ответственная организация точно знает сроки его устранения.

Адреса детских игровых площадок, на которых будет проводиться ремонт: г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 17; г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 22; г. Чехов, ул. Дружбы, д. 21; г. Чехов, ул. Дружбы, д. 18.

Детские площадки в городском округе Чехов находятся в ведении МБУ «Чеховское благоустройство». О любых обнаруженных повреждениях можно сообщить по телефону: 8 (800) 300-87-43.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.