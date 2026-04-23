В Подмосковье начали обучать педагогов для проекта Киберурок

Очный модуль программы повышения квалификации для учителей по курсу внеурочной деятельности «Киберурок» открылся 22 апреля в Корпоративном университете развития образования в Подмосковье. Педагогов готовят к запуску пилотного проекта с 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Очное обучение проходит на базе Корпоративного университета развития образования. Участники знакомятся с концепцией курса «Киберурок», его содержательной и методической основой, а также осваивают практические инструменты работы в цифровой образовательной среде. Программа включает практические интенсивы и разбор кейсов.

«Киберурок — это не просто образовательный курс, а система формирования цифровой культуры школьников. Его ключевая задача — научить ребенка не только пользоваться технологиями, но и осознанно принимать решения в цифровой среде», — подчеркнула первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова.

Она добавила, что в этой модели педагог выступает наставником и помогает сформировать ответственное отношение к информации, технологиям и собственной цифровой безопасности.

Особое внимание в программе уделяют развитию критического мышления, умению оценивать достоверность информации и безопасно работать с цифровыми сервисами и технологиями искусственного интеллекта. По итогам обучения учителя получат доступ к единой методической базе курса с поурочными сценариями, практическими заданиями и цифровыми инструментами.

В ведомстве отметили, что подготовка педагогов является ключевым этапом реализации проекта и позволит внедрить пилотный курс в школах Московской области с 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.