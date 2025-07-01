В Подмосковье начал работу крупнейший распределительный центр «Магнита»

Объект стал крупнейшим и самым технологичным РЦ ритейлера в РФ. Открытие нового РЦ позволило создать более 2 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций составил более 10 млрд руб. Всего в развитие своей логистики в Московской области до 2026 года планирует вложить 40 млрд руб.

«Появление нового современного РЦ в Московской области заложит фундамент для дальнейшего расширения розничной сети и позволит существенно укрепить позиции практически во всех регионах ее присутствия благодаря повышению скорости и эффективности логистики и улучшению доступности товаров в магазинах. Новый логистический хаб также стал полигоном для тестирования и внедрения передовых технологий, включая различные роботизированные решения. Они позволяют значительно увеличить скорость и точность обработки грузов, а также упростить условия труда для наших сотрудников», — сказал заместитель гендиректора, директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети «Магнит» Федор Павловский.

Действующие мощности РЦ рассчитаны на отгрузку 1,2 тыс. тонн грузов в сутки, к концу 2025 года этот показатель планируется увеличить до 3 тыс. тонн. Логистический комплекс разделен на несколько зон, включая зону комплектации мелкоштучных заказов для 7,9 тыс. магазинов сети «Магнит Косметик». Это 5-ярусный мезонин общей площадью этажей в 30 тыс. кв. м, рассчитанный на хранение более 35 тыс. наименований продукции.

«Очень приятно сегодня находиться здесь в, пожалуй, самом современном, технологически оснащенном распределительном комплексе Московской области. Столичный регион растет, и все, что касается распредцентров, логистики, маркетплейсов, занимает очень заметное место в экономике Подмосковья. Наша задача — максимально стимулировать компании, чтобы на территории региона появлялись предприятия, которые производят роботов. Хочу поблагодарить „КОМИТАС“ — это, по сути, первая ласточка в Подмосковье. Спасибо „Магниту“ за то, что не боится внедрять все новое, а также за создание рабочих мест», — добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также известно, что в новом распределительном центре тестируются напольные автономные мобильные роботы для транспортировки грузов от места хранения до станции комплектации, роботизированные погрузчики для перевозки грузов, роботы-уборщики и другие решения.