В Подмосковье на выставке «Россия» представили проекты по трудоустройству молодежи

29 июня в день молодежи на ВДНХ пройдут праздничные мероприятия с познавательной программой от Подмосковья, которая будет посвящена трудоустройству и возможностям для саморазвития и профессионального роста молодежи. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Инновационные разработки, амбициозные проекты, технологии будущего будут представлены на стендах наукоёмких предприятий Московской области. Успешные практики трудоустройства и адаптации молодых специалистов — в презентациях от крупных предприятий и банков.

Среди спикеров представители таких компаний как: РКК «Энергия», Автотехцентр «Волин», НПО «АСТА», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», Политехнический университет, Российские студенческие отряды, Тепличный комбинат «Подмосковье», АО «Трансмашхолдинг».

В центре внимания — проект «Молодежный автомобиль» от ООО «Конструкторское бюро молодежи «Национальный родстер» и Межвузовской корпорации. Машину полностью российского производства, созданную молодыми энтузиастами-учеными, можно будет не только увидеть, но и посидеть за рулем.

Еще один бонус — тренинги от педагога-психолога центра занятости Подмосковья Дениса Бучкина. А в завершении программы — беспроигрышная викторина с призами от предприятий-участников.

Мероприятие пройдет 29 июня, ВДНХ, Международная выставка-форум «Россия», павильон С1, с 12:00 до 16:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.