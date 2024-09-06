В Подмосковье на выборах голосуют космонавты, спортсмены и почетные жители

В 25 городских округах Московской области подходит к завершению первый день голосования на выборах в муниципальные советы депутатов. На избирательных участках и электронно голосуют почетные жители муниципалитетов, космонавты и спортсмены, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Герой России, летчик-космонавт, командир отряда космонавтов Роскосмоса и почетный гражданин Королева Олег Кононенко проголосовал на выборах в совет депутатов с Международной космической станции. Свой голос он отдал через доверенное лицо, которым уже второй год подряд стал глава наукограда, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Трифонов.

«Наши космонавты — это гордость нашей страны, и их участие в выборах подчеркивает, что мы все вместе, даже на таких высотах, остаемся частью политической судьбы нашего города», — подчеркнул Игорь Трифонов. Он вышел на связь с космонавтом по защищенному каналу из Центра управления полетами.

На выборах депутатов совета депутатов Звездного городка свой голос отдал Герой Советского союза, летчик-космонавт Александр Волков. Александр совершил три полета, дважды выходил в открытый космос общей продолжительностью 10 часов 9 минут. Волков — основатель первой в мире династии космонавтов: его сын Сергей также стал космонавтом, трижды летал на Международную космическую станцию, один раз в должности командира экипажа.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Почетный гражданин нашего округа Александр Александрович сегодня проявил свою гражданскую позицию и проголосовал на выборах в совет депутатов Звездного городка. Своим примером он показал, что важно участие каждого человека», — рассказал глава Звездного городка Евгений Баришевский.

Заслуженный мастер спорта Российской Федерации, двукратный призер Паралимпийских игр по легкой атлетике, член партии «Единая Россия» Алексей Кузнецов принял участие в выборах депутатов в совет депутатов городского округа Воскресенск. Он отдал свой голос в формате дистанционного электронного голосования.

«От нашего выбора зависит, кто будет принимать решения по жизни нашего округа. Депутаты должны обладать определенным опытом, должны быть заинтересованы в развитии города. Я проголосовал со своего рабочего места, что очень удобно», — подчеркнул спортсмен.

В городском округе Дзержинский проголосовала заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Централизованной библиотечной системы Дзержинского Галина Устинова. Свою гражданскую позицию она выразила на избирательном участке № 221, расположенном в лицее № 3. Всего в Дзержинском в дни голосования будут открыты 16 избирательных участков.

«Это очень важное событие для каждого жителя нашего городского округа. Участвуя в выборах, мы участвуем в судьбе своего родного края, заботимся о будущем своих детей и внуков. Хоть и сегодня есть возможность проголосовать дистанционно, я решила прийти на избирательный участок лично. Считаю это доброй и правильной традицией», — отметила Галина Устинова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.