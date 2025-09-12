В Подмосковье на вопросы избирателей ответит «Служба заботы»

В Подмосковье 12 сентября стартуют трехдневные выборы в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарино, Фрязино, Шатуры, Электростали и Молодежного, в Луховицах пройдут довыборы на одно вакантное место. Для ответов на вопросы избирателей традиционно работает «Служба заботы» Избирательной комиссии Московской области, сообщила пресс-служба подмосковногоотделения партии «Единая Россия».

Операторы сервиса предоставляют справочную информацию об избирательных участках, использовании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и других аспектах выборов.

Позвонить в «Службу заботы» можно по бесплатному номеру Мособлизбиркома — 8 (800) 550-97-44.

«Для ответов на все вопросы традиционно работает „Служба заботы“ Избирательной комиссии Московской области. По бесплатному номеру 8 (800) 550-97-44 вам подскажут адрес вашего участка, объяснят порядок голосования на дому», — отметил депутат Государственной Думы от «Единой России» Никита Чаплин.

В Подмосковье в Единый день голосования откроется 593 участковые избирательные комиссии (УИК).

Избирателям, которые хотят воспользоваться голосованием на дому, необходимо заранее обратиться на этот счет в свою УИК. Однако эта опция доступна лишь для граждан, имеющих заболевание или ухаживающих за лежачим больным.

Напомним, подмосковная «Единая Россия» выдвинула на муниципальные выборы 196 кандидатов, все они были зарегистрированы и получили регистрационное удостоверение.

Партия подготовила около 600 наблюдателей, как минимум один наблюдатель, представляющий выдвинутого от «Единой России» кандидата, будет на каждой УИК.

Во вторник в Балашихе также начал работу Центр общественного наблюдения за выборами в подмосковном регионе.

На базе Центра работают эксперты, юристы, наблюдатели и мониторинговые группы, которые будут оперативно фиксировать обращения, анализировать ситуацию на избирательных участках и давать экспертные комментарии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.