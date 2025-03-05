В Подмосковье на территорию национального парка переселили лося

В июне прошлого года на территории промзоны в Дмитровском муниципальном округе поселился лось-двухлетка. Он привык к людям и сторожевым собакам предприятия и с удовольствием принимал различные угощения — морковку, яблоки и капусту, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Но зверь есть зверь — опасность для человека он представляет немалую, да и местные экологические активисты забеспокоились — люди для лося тоже не самые лучшие соседи.

«В начале марта управление государственного охотничьего контроля (надзора) комитета лесного хозяйства Московской области организовало уникальную операцию по перемещению лося на территорию национального парка «Лосиный остров», поскольку в совсем уж дикую природу привыкшее к людям животное выпускать было никак нельзя», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В довольно сложном процессе «переезда» лося кроме сотрудников Комлесхоза участвовали специалисты ветеринарной службы, которые обеспечили «релоканту» здоровый медикаментозный сон, полицейские, представители природоохранной прокуратуры, администрации Дмитровского муниципального округа, руководство нового дома лося — национального парка «Лосиный остров», местные экологи.

Мирно спящего лесного гиганта краном аккуратно погрузили на автомобиль и перевезли на новое место обитания, где за ним присмотрят специалисты, и зверю будут обеспечены комфортные условия проживания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.