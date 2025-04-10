В Подмосковье на соцзначимых объектах внедрили QR-коды

С сентября 2023 года на социально значимых объектах Московской области, построенных или модернизированных в рамках национальных проектов, появились QR-коды. Они позволяют жителям региона оставлять отзывы и комментарии о состоянии объектов — от школ и больниц до дорог и культурных учреждений. Благодаря этой инициативе процесс получения обратной связи стал максимально удобным и оперативным. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Применение QR-кодов для обратной связи обладает рядом важных плюсов: обеспечивает удобство, позволяя жителям быстро делиться мнением на месте без поиска контактов или заполнения длинных форм; повышает прозрачность процесса благодаря анонимной форме, стимулируя честное выражение мнений; ускоряет обработку данных и принятие мер по устранению проблем в реальном времени.

Как работает система

Процесс прост и интуитивно понятен. Достаточно лишь отсканировать QR-код с помощью смартфона, после чего пользователь автоматически перенаправляется на специальную анкету на сайте «национальныепроекты.рф». Здесь можно оставить анонимный отзыв о любом аспекте работы объекта: начиная от качества строительных работ и заканчивая уровнем обслуживания. Таким образом, каждый житель имеет возможность внести свою лепту в улучшение городской среды.

Что волнует жителей больше всего

С момента запуска системы было получено 461 обращение. Наибольшее количество обращений касалось вопросов, связанных с благоустройством территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (С 2025 года работы по благоустройству продолжаются по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»). Особенно много комментариев оставили жители, обеспокоенные соблюдением регламента уборки парков и скверов от листвы и мусора, состоянием лавочек или плохим освещением. Это позволило оперативно реагировать на замечания и устранять выявленные недостатки. Так, жители Павшинской поймы в Красногорске обратились с просьбой по улучшению недавно благоустроенного участка набережной в рамках национального проекта. По их мнению, территория требовала ремонта беговых дорожек и зоны отдыха. Администрация городского округа оперативно отреагировала на обращение и провела необходимые ремонтные работы.

Кроме того, многие отметили значимость новой инициативы и выразили признательность за реализацию национальных проектов. Например, жители делились такими впечатлениями: «Очень приятно видеть новый сквер-парк на Маяковского в Жуковском — теперь это наше любимое место!», «Реставрация парка на Чайковского в Ступино превзошла ожидания, огромное спасибо!», «Центральный парк и проспекты в Реутове стали еще лучше благодаря вашей работе, большое вам спасибо!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.