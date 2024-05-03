В Подмосковье на собрании фермеров обсудили перспективы развития сельхоза

В Ногинске состоялось собрание фермеров Богородского городского округа, инициированное Московским крестьянским союзом. Участие приняли представители сельскохозяйственных предприятий, администрация Богородского городского округа и сотрудники ГКУ МО «ЦАР». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Диалог с фермерским сообществом для нас очень важен. Подобные мероприятия позволяют озвучить насущные вопросы и обменяться опытом с коллегами, а также заручиться поддержкой компетентных органов и организаций», — сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский.

В рамках мероприятия обсуждались перспективы развития сельского хозяйства, а также вопросы:

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Московской области;

предоставления грантовой поддержки и процедуры аренды земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения;

существующих лизинговых схемах получения сельскохозяйственной техники.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.